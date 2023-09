Il Catania non sfonda: a Monopoli finisce a reti bianche

Nel turno infrasettimanale

CALCIO - SERIE C

3' DI LETTURA

CATANIA – Finisce 0-0. Senza vincitori tra Monopoli e Catania al termine di un match che non ha offerto particolari emozioni ed al quale non hanno potuto assistere dal vivo i sostenitori rossazzurri per l’inagibilità del settore “ospiti” dello stadio “Veneziani”.

Poco impegnati i due portieri e soltanto qualche lampo di bel gioco da una parte e dall’altra. I pugliesi recriminano per una traversa colpita nel primo tempo su spiovente dalla bandierina mentre i rossazzurri hanno avuto la migliore chance con il solito Di Carmine che, sul finire della prima frazione di gioco, ha impegnato Perina in una difficile deviazione in tuffo.

Per il resto, nulla di particolarmente significativo con il Catania che ha provato a pigiare sull’acceleratore soprattutto nel finale ma il Monopoli si è sempre difeso con ordine senza rischiare più di tanto. Tabbiani ha cercato di scuotere i suoi da un chiaro torpore con le sostituzioni ma lo 0-0 non si è schiodato malgrado gli ospiti abbiano giocato gli ultimi tre minuti in superiorità numerica. Il Catania porta a casa un “brodino caldo”. Lunedì sera al “Massimino” arriva il Foggia.

Il tabellino

Stadio “Vito Simone Veneziani” – di Monopoli

giovedì 21 settembre 2023 – ore 20,45

4^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

MONOPOLI – CATANIA

MONOPOLI (4-2-3-1) – Perina, Cargnelutti, Starita, Borello, D’Agostino (dal 34°s.t. Di Benedetto), Fazio, Ferrini, De Risio (dal 6°s.t. Hamlili), De Santis (dal 34°s.t. Peschetola), Vassallo (k) (dal 18°s.t. Iaccarino), Spalluto.

A disposizione: Alloj, Bosit, Sorgente, Angileri, Fornasier, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta M.

Allenatore: Francesco Tomei.

CATANIA F.C. (4-3-3) – Livieri, Bouah (dal 18°s.t. Castellini), Curado (k), Silvestri, Mazzotta A., Rocca (dal 41°s.t. Deli), Ladinetti (dal 18°s.t. Quaini), Zammarini, Chiricò, Di Carmine (dal 34°s.t. Sarao), Marsura (dal 34°s.t. Bocic).

A disposizione: Bethers, Torrisi, Maffei, De Luca.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Michele Rispoli (Locri) e Marco Sicurello (Seregno).

Quarto ufficiale: EdoardoManedo Mazzoni ((Prato).

Squalificati: Lorenzini (CT).

Indisponibili: Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Rizzo (CT).

Ammoniti: Borello (MO); Rocca (CT); Carnielutti (MO), Hamlili (MO); Ferrini (MO); De Santis (MO); Silvestri (CT).

Espulsi: Cargnelutti (MO) al 92°.

Cronaca Primo Tempo

7° sul cross dalla bandierina, deviazione di Bouah che rischia l’autogol: il pallone si stampa sulla traversa della porta etnea;

24° Livieri è bravo a respingere l’insidioso rasoterra di Spalluto;

28° sul lungo cross di Chiricò (punizione)… Silvestri manca la deviazione vincente a due passi dalla porta pugliese;

31° girata di D’Agostino che esce di poco;

37° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Fazio che non inquadra lo specchio della porta avversaria;

38° occasionissima per il Catania: Di Carmine, scappato sul filo del fuorigioco, conclude il girata ma Perina si distende in tuffo e devia in angolo;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Cronaca Secondo Tempo

3° azione personale di Chiricò e conclusione deviata in corner da Fazio;

6° nel Monopoli, l’infortunato De Risio lascia il posto ad Hamlili;

8° Starita conclude alto da buona posizione ma era in fuorigico;

13° Livieri respinge con i pugni un pericoloso tiro-cross dalla destra;

18° nel Monopoli, Iaccarino rileva Vassallo;

18° nel Catania, Castellini e Quaini subentrano a Bouah e Ladinetti;

25° Castellini respinge col corpo la conclusione di D’Agostino ben servito da Iaccarino che si era involato sulla destra;

27° il Catania protesta inutilmente per un presunto tocco con la mano, di un difensore pugliese, sulla conclusione di Quaini;

31° Rocca anticipato da Fazio al momento del tiro;

34° nel Catania, Bocic e Sarao subentrano a Marsura e Di Carmine;

34 nel Monopoli, Di Benedetto e Peschetola sostituiscono D’Agostino e De Santis;

41° nel Catania, Rocca lascia il posto a Deli;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° espulso Cargnelutti per doppia ammonizione; Monopoli in 10 uomini;

49° Starita tira a lato;

51° finisce 0-0!

[Foto Catania Fc]