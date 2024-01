Il Catania non si ferma più: accordo con Sturaro (e Monaco)

Un gennaio di rivoluzione in casa rossoazzurra

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Persino parlare di rivoluzione, diventa riduttivo. Quello che non si è ancora concluso è un mercato che sta cancellando, come un colpo di spugna, quanto era stato allestito la scorsa estate. Un restyling su tutta la linea che ridisegna il Catania: non solo nei nomi e nei volti ma anche nella sua impostazione caratteriale. Aspetto, quest’ultimo che nella prima parte di stagione ha faticato ad emergere.

L’ultimo nome sul quale si sussurrava da qualche ora, pare essere ormai in dirittura d’arrivo. Già nel pomeriggio dovrebbe fare a scalo a Catania l’ex centrocampista di Juventus e Genoa (classe ’93) Stefano Sturaro che ha rescisso il contratto che aveva con i turchi del Fatih Karagümrük. Un colpo di livello che la dice lunga sulle ancora vive ambizioni dei rossoazzurri in questo campionato di C.

L’ufficialità dell’ingaggio è atteso da un momento all’altro.

Ed assieme alla sostanza arriva anche il richiamo ad un passato che rievoca emozioni e vittorie: vicino alla firma vi sarebbe, infatti, anche il centrale difensivo Salvatore Monaco – figlio del cuore rossoazzurro Gennaro -: un altro tassello che fa rumore e lancia segnali incontrovertibili al campionato.

Altro che rivoluzione.