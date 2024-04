Il Catania ora rischia seriamente: la Virtus Francavilla vince 1-0

La classifica si fa pesantissima per i rossoazzurri

CATANIA – Catania a rischio play-out, adesso più concreto che mai dopo l’ennesima sconfitta di misura, 1-0, in campo esterno. Quello maturato a Francavilla Fontana è il terzo stop di fila, in campionato, per i rossazzurri che dopo la vittoria in Coppa Italia, danno vita all’ennesima prova incolore in campionato, cedendo al modesto avversario che la spunta grazie alla prodezza del “gioiellino” Artistico che, dopo aver colpito un palo in avvio, timbra il cartellino nella ripresa.

Catania evanescente

Il primo tempo scivola via con una sola, grande emozione creata dal bravissimo Artistico che dopo dieci minuti centra la base del palo alla destra di Albertoni con un gran diagonale. Poi la difesa rossazzurra giostra con meticolosa attenzione, concedendo poco ai pimpanti avversari se si eccettua una decisiva deviazione in angolo di Albertoni che alza il pallone prima spizzato da Artistico e poi toccato da Izzillo. Il Catania si fa vedere in avanti di rado con Di Carmine e Costantino poco incisivi. In compenso Marsura colpisce debolmente di testa e Rapisarda, su un bel “taglio” in area avversaria, viene anticipato dalla tempestiva uscita di Branduani.

Nella ripresa Cianci subentra subito a Costantino ma l’attacco etneo continua a latitare. Scarse le conclusioni a rete e mai veramente pericolose. Branduani respinge di pugno la rabbiosa conclusione di Rapisarda ma è la Virtus Francavilla a sbloccare il risultato col solito Artistico che, si sbarazza con mestiere di Castellini, e spedisce il pallone in rete con un preciso diagonale. Inutili le proteste della difesa rossazzurra per una presunta posizione di off-side del match-winner non rilevata dalla terna arbitrale.

Zeoli prova a dare la scossa

Zeoli prova a dare la scossa con altre sostituzioni ma la manovra del Catania resta abulica ed inconsistente, con tanti errori e rari pericoli creati alla difesa pugliese. Affiora inevitabilmente la stanchezza per le fatiche di Coppa e per Quaini e compagni matura una sconfitta con riflessi pesantissimi in classifica. Domenica prossima… impossibile toppare nel derby contro il Messina… se si vuole evitare il baratro.

Altro che play-off!

Tabellino

Stadio “Giovanni Paolo II” / Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana

Domenica 7 aprile 2024 – ore 18,30

16^ giornata di ritorno/Serie C girone C – 2023-2024

VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA 1-0

V. FRANCAVILLA – (3-5-2) – Branduani, Gasbarro, Monteagudo (k), Izzillo (29°s.t. Risolo), Biondi, Carella (29°s.t. Nicoli), Contini (dal 19°s.t. Neglia), Macca (dal 19°s.t. Garofalo), Dutu, Artistico, Laaribi.

A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Molnar, Magnati, Accardi, Ingrosso, Cardoselli.

Allenatore: Alberto Villa.

CATANIA F.C. – (5-3-2) – Albertoni, Castellini, Monaco (dal 29°s.t. Kontek), Celli, Rapisarda (dal 13°s.t. Bouah), Zammarini, Quaini, Welbeck (dal 13°s.t. Chiricò), Marsura (dal 19°s.t. Chiarella), Di Carmine, Costantino (dal 1°s.t. Cianci).

A disposizione: Toscano, Donato, Haveri, Ndoj, Peralta.

Allenatore: Michele Zeoli.

Arbitro: Matteo Centi di Terni.

Assistenti: Marco Croce (Nocera Inferiore) e Davide Conti (Seregno).

Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli).

Reti: 11° s.t. Artistico (VF).

Squalificati: Furlan, Cicerelli (CT).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Sturaro, Tello, Curado (CT).

Ammoniti: Costantino (CT); Dutu (VF); Cianci (CT); Artistico (VF); Quaini (CT); Gasbarro (VF)

Cronaca

Srimo tempo (0-0)

10° Virtus Francavilla vicinissimo al vantaggio: gran diagonale di Artistico che supera Albertoni ma s’infrange contro il palo più lontano!

12° tiro centrale di Costantino;

20° ripartenza della Virtus … conclusa dal tiro sbilenco di Macca;

26° Albertoni alza in angolo la deviazione di Izzillo sul pallone spizzato da Artistico;

43° sul cross di Castellini… colpo di testa impreciso di Marsura;

43° Branduani anticipa d’un soffio Rapisarda;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, Cianci prende il posto di Costantino;

6° Branduani respinge con un pugno la conclusione di Rapisarda che si era impennata dopo una deviazione! Poi il Catania accenna ad una protesta per un presunto tocco di mani in area pugliese;

11° Virtus Francavilla in vantaggio: Artistico (in posizione dubbia) riceve palla in area, supera in dribbling Castellini e spedisce il pallone nell’angolino più lontano. 1-0 !

13° nel Catania, Bouah e Chiricò sostituiscono Rapisarda e Welbeck;

18° ammonito un componente della panchina pugliese;

19° nella Virtus Francavilla, Macca e Contini lasciano il posto a Garofalo e Neglia;

19° nel Catania, Chiarella subentra a Marsura;

29° nel Catania, Kontek sostituisce Monaco;

29° nella Virtus Francavilla, Risolo e Nicoli rilevano Izzillo e Carella;

30° Albertoni blocca la conclusione di Risolo;

31° girata di testa di Cianci: para Branduani;

37° Quaini ci prova da limite ma il suo tiro non è un granchè!

38° girata al volo di Di Carmine che s’infrange contro Cianci e un avversario proprio davanti a Branduani;

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° Branduani blocca a terra il tiro-cross di Kontek;

51° Vince la Virtus Francavilla. Catania nei guai più che mai!