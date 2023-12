Il Catania prima inciampa poi si riprende: 1-1 col Francavilla

Un pari che va stretto ai rossoazzurri

CATANIA – Il Catania inciampa sull’ostacolo Virtus Francavilla, interrompendo la serie di vittorie coincisa con l’avvento in panchina di Lucarelli. I rossazzurri costretti a rincorrere l’avversario che ha sfruttato al massimo l’unica occasione creata nell’arco dei 95 minuti di gioco. La squadra etnea paga anche l’assenza dell’acciaccato Di Carmine che va in panchina solo per onor di forma, essendo in precarie condizioni fisiche a causa di un fastidio muscolare.

I rossazzurri non impensieriscono

Nel primo tempo, il Catania sciorina tante azioni senza mai riuscire a impensierire seriamente Forte che si deve impegnare a fondo solo in un paio di circostanze quando devia in corner i colpi di testa ravvicinati di Marsura e Castellini. Poi una serie infinita di cross, da una fascia all’altra, senza che Dubickas prima e Bouah dopo trovino la soluzione vincente.

Di contro, la Virtus Francavilla sfrutta l’unica occasione costruita peraltro occasionalmente, grazie anche alla “sufficienza” di Curado che si lascia superare da Artistico. Abile poi a sprintare verso Bethers e a batterlo con un preciso diagonale che si spegne nell’angolino alla sinistra del portiere rossazzurro. Doccia fredda dalla quale il Catania tenta di riprendersi ma l’attacco è spuntato e le buone trame di uno scatenato Rocca non sono spesso corroborate dalla precisione dei compagni.

Meritato pareggio

Nella ripresa Castellini prima e Curado poi impensieriscono il portiere ospite Forte che, però, è costretto a capitolare alla mezzora quando De Luca, appena subentrato, sull’assist di Bocic si gira in un fazzoletto e spedisce il pallone nell’angolino più lontano.

Il meritato pareggio rianima i padroni di casa che, più con la grinta e la volontà che con effettive risorse tecniche tentano di agguantare i tre punti ma alcune mischie in area pugliese non sortiscono effetto. Il pareggio rallenta la risalita del Catania. Atteso adesso dal derby in programma sabato prossino in riva allo Stretto contro il pericolante Messina.

Il tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

domenica 3 dicembre 2023 – ore 20,45

16^ giornata di andata

Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

CATANIA F.C. – (4-2-3-1) – Bethers, Bouah, Silvestri (k), Curado, Castellini (dal 17°s.t. Mazzotta), Zammarini, Quaini, Chiricò (dal 43°s.t. Chiarella), Rocca (dal 17°s.t. De Luca), Marsura (dal 29°s.t. Bocic), Dubickas (dal 43°s.t. Popovic).

A disposizione: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Zanellato, Deli, Di Carmine.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

V. FRANCAVILLA – (3-4-1-2) – Forte, Accardi, Mounteagudo (k), De Marino (dal 29°s.t. Yakubiv), Carella, Di Marco (dal 19°s.t. Enyan), Risolo, Biondi, Giovinco (dal 29°s.t. Vantaggiato), Fornito, Artistico.

A disposizione: Lucatelli, Ruggiero, Lo Duca, Polidori, Latagliata, Macca, Zuppel, Serio.

Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Arbitro: Giuseppe Vingo (Pisa).

Assistenti: Massimiliano Starnini (Viterbo) e Mirko Bartoluccio (Vibo Valentia).

Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (Nichelino).

Reti : 22°p.t. Artistico (VF); 30°s.t. De Luca (CT).

Squalificati: Sarao (CT).

Indisponibili: Rizzo, Ladinetti (CT).

Ammoniti: Biondi (VF); Forte (VF); Lucarelli (allenatore CT); Artistico (VF);

Spettatori: 17.021

Cronaca

Primo tempo (0-1)

10° sul cross di Bouah, innescato da Chiricò, colpo di testa di Marsura e gran volo di Forte che manda il pallone in angolo!

16° colpo di Bouah che finisce a lato;

19° Dubickas anticipato in uscita da Forte e, sul prosieguo dell’azione, Castellini colpisce di testa sul cross di Chiricò ma il portiere ospite respinge il pallone in tuffo!

21° Bethers respinge a pugni uniti la conclusione dalla distanza di Giovinco;

22° Virtus Francavilla in vantaggio: Curado si lascia superare facilmente da Artistico che, scarta anche Silvestri, e scaglia il pallone nell’angolino più lontano… dove Bethers non può arrivare: 0-1 !

25° colpo di testa di Marsura deviato in angolo;

27° sforbiciata tentata da Silvestri: fuori;

28° Rocca ruba palla a centrocampo e serve Chiricò la cui girata sorvola di poco la traversa;

30° Bouah manda alto di testa da ottima posizione;

31° sul cross di Castellini… deviazione volante di Dubickas che viene deviata in corner da un difensore ospite;

33° Marsura si libera in piena area ma il suo tiro viene contrato in angolo da un difensore;

41° tiro-cross di Chiricò che esce di pochissimo sul fondo;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude con la Virtus Francavilla in vantaggio (0-1) … malgrado le tante opportunità sprecate dai rossazzurri.

Secondo tempo (1-1)

5° Silvestri spinto al limite dell’area ospite: punizione; la successiva conclusione di Castellini lascia partire una fiondata che Forte blocca;

7° ammonito il portiere ospite, Forte, per aver perso tempo;

10° ammonito l’allenatore del Catania, Lucarelli, per proteste;

14° gran riflesso di Forte che respinge in tuffo il colpo di testa di Curado sul cross di Chiricò!

17° nel Catania, Mazzotta e De Luca subentrano a Castellini e Rocca;

19° nella Virtus Francavilla, Di Marco lascia il posto a Enyan;

20° Marsura vola via in solitudine ma calcia a lato!

29° nel Catania, Bocic prende il posto di Marsura;

29° nella Virtus Francavilla, Giovinco e De Marino lasciano il posto a Vantaggiato e Yakubiv;

30° pareggio del Catania: Bocic mette in mezzo per De Luca che si gira e spedisce in rete nell’angolino più lontano! 1-1 !

34° gran parata d’istinto di Forte che stoppa il colpo di testa ravvicinato di Chiricò sul cross di Bocic;

36° Dubickas si gira in area ma il suo diagonale finisce a lato… tra le imprecazioni rossazzurre;

43° nel Catania, Chiarella e Popovic sostituiscono Chiricò e Dubickas;

44° Chiarella manda fuori… di testa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce 1-1 !