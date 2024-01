Il Catania si fa male da solo: in superiorità numerica non va oltre l’1-1

I fischi del Massimino al termine della sfida col Monopoli

CATANIA – Il Catania stecca ancora. Il Monopoli strappa meritatamente un punto malgrado gli ospiti siano stati costretti a giocare in inferiorità numerica per quasi tutto in secondo tempo a causa dell’espulsione di Ferrini artefice di un brutto fallo su Bouah in avvio di ripresa. Incomprensibili alcune scelte della panchina etnea che sostituisce entrambi gli attaccanti (Di Carmine e Costantino) con la formazione ospite che, dopo alcuni tentativi del bravissimo Tommasini, riesce ad agguantare il pari nonostante l’uomo in meno.

Infortunio a Betters

Lucarelli opta per una formazione più agile, sguarnendo però un tantino il centrocampo. Attacco con la doppia punta (Di Carmine e Costantino) e il vivace Cicerelli a svariare sulla sinistra. Dopo dieci minuti il Catania è costretto ad effettuare la prima sostituzione perché Bethers s’infortuna (distorsione al ginocchio?) in fase di rinvio: al suo posto va in porta l’esordiente (in rossazzurro) Albertoni. Cicerelli è velocissimo e… in due circostanze… i suoi cross ficcanti non vengono raccolti dai compagni. Alla mezzora il numero 30 si mette in proprio e… sul lungo cross proveniente dalla destra… stoppa il pallone e lo indirizza alle spalle di Gelmi con un bel tiro a giro. La reazione del Monopoli è veemente e soltanto il palo nega l’immediato pareggio ospite sul colpo di testa di Tommasini che manda il pallone a sbattere contro il montante e con Albertoni in netto ritardo. Poi La Vardera reclama inutilmente il penalty dopo un presunto contrasto con Kontek ed il primo tempo va in archivio col minimo vantaggio rossazzurro.

Superiorità non sfruttata

La ripresa inizia con il Monopoli alla ricerca del gol ma prima Curado è bravo a chiudere in corner e poi Albertoni si salva con una difficile deviazione sull’incornata di Ferrini. Poco dopo lo stesso difensore biancoverde si fa cacciare per un fallaccio su Bouah e, col Monopoli in 10, la gara sembra incanalarsi bene per i rossazzurri. Ma Lucarelli sorprende tutti sostituendo simultaneamente Di Carmine e Costantino. Gli ospiti prendono coraggio sino ad agguantare il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite inizialmente respinto dalla barriera… Bizzotto si ritrova tutto solo davanti ad Albertoni e lo batte facilmente. Inutili gli sterili tentativi finali di un Catania sterile ed inconcludente che solo in una circostanza riesce a sfiorare il nuovo vantaggio ma Cianci (due volte) e Zammarini non riescono a spingere il pallone in porta. Finisce con la grande delusione dei tifosi rossazzurri, costretti ad incassare l’ennesima delusione di una stagione che si prospettava in maniera diversa e che sembra, al momento, senza una vincente via d’uscita.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/domenica 28 gennaio 2024 – ore 20,45

3^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – MONOPOLI

1 – 1

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Bethers (dal 12°s.t. Albertoni), Curado, Kontek, Castellini, Bouah, Zammarini (k), Quaini (dal 34°s.t.Peralta), Cicerelli, Chiricò (dal 34°s.t. Chiarella), Costantino (dal 19°s.t. Welbeck), Di Carmine (dal 19°s.t. Cianci).

A disposizione: Donato, Monaco, Rapisarda, Zanellato, Ladinetti, Haveri, Popovic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

MONOPOLI (3-4-1-2) – Gelmi, Fazio, Bizzotto, Ferrini, Viteritti (k), De Risio (dal 17°s.t. Bulevardi), Hamlili, La Vardera (dal 30°s.t. Barlocco), Borello (dal 30°s.t. De Paoli), Arioli (dal 17°s.t. Vitale), Tommasini (dal 40°s.t. Angileri).

A disposizione: Botis, Fornasier, Cristallo, Iaccarino, Peschetola, Sosa, Spalluto, Simone.

Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) e Giovanni Boato (Padova).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

Reti: 30°p.t. Cicerelli (CT); 24°s.t. Bizzotto (MON).

Note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Gigi Riva… recentemente scomparso.

Diffidati: Bocic, Ladinetti, Rocca, Silvestri, Zanellato (CT); Cristallo, De Santis, Iaccarino (MON).

Indisponibili:Silvestri, Bocic (CT).

Ammoniti: Borello (MON); Tommasini (MON); Gelmi (MON); Hamlili (MON); Bouah (CT).

Espulsi: Ferrini (MON) al 4°s.t.; Taurino (allenatore Monopoli al 39°s.t.)

Cronaca

Primo tempo (1-0)

1° volata in verticale di Cicerelli il cui tiro-cross viene deviato in angolo;

2° conclusione di controbalzo di Castellini: alto;

7° grande aggancio volante di Cicerelli che mette in mezzo un invitante pallone non raccolto dai compagni;

10° Bethers s’infortuna rinviando il pallone: al suo posto subentra Albertoni;

17° sul cross di Bouah… svetta Di Carmine il cui colpo di testa termina a lato;

19° occasione per il Monopoli: sul cross di Hamlili… girata improvvisa di Tommasini che manda alto da ottima posizione;

26° Hamlili tira alto dal limite;

27° Chiricò ci prova alla sua maniera: fuori di poco;

29° Tommasini si gira al limite e tira alto;

30° Catania in vantaggio: il cross dalla destra… non viene raccolto ne’ da Costantino ne’ da Di Carmine ma, dalla parte opposta, Cicerelli prende la mira e scaglia una conclusione a giro che sblocca il risultato. 1-0 !

34° immediata reazione del Monopoli: sul cross di Viteritti… colpo di testa di Tommasini che manda il pallone sul palo!

36° colpo di testa a seguire di Borello: fuori;

44° girata alta di Costantino;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° La Vardera reclama inutilmente la massima punizione dopo un presunto contatto in area con Kontek;

47° Di Carmine tira alto;

50° il primo tempo si chiude con Catania in vantaggio (1-0).

Secondo tempo (1-1)

1° Curado salva in scivolata sull’incursione di Arioli;

2°Albertoni si salva con un gran colpo di reni che gli consente di smanacciare in angolo il colpo di testa di Ferrini;

4° il Monopoli resta in 10 uomini: Ferrini espulso direttamente per un brutto fallo su Bouah;

9° Tommasini si libera in giravolta di Kontek e manda fuori di poco;

13° altra “perla” di Tommasini che si gira repentinamente e lascia partire un gran tiro che Albertoni alza in angolo;

17° nel Monopoli, Vitale e Bulevardi sostituiscono Arioli e De Risio;

19° nel Catania, Welbech e Cianci subentrano a Costantino e Di Carmine;

24° pareggio del Monopoli: punizione dal limite di Bulevardi… respinta dalla barriera; il pallone perviene al liberissimo Bizzotto che appoggia comodamente in rete: 1-1 !

29° Cicerelli ci prova dalla distanza: il pallone accarezza la parte superiore della porta ospite;

30° nel Monopoli, Barlocco e De Paoli subentrano a La Vardera e Borello;

33° Chiricò tira a giro: abbondantemente fuori;

34° nel Catania, Chiarella e Peralta prendono il posto di Chiricò e Quaini;

36° tripla occasione per il Catania: prima Cianci (due volte) e poi Zammarini non riescono a spingere il pallone in gol nel contesto di una concitata azione conclusa, poi, dal tiro di Castellini che sibila a lato!

39° espulso l’allenatore ospite, Taurino, per vibrate proteste!

40° nel Monopoli, Tommasini lascia il posto ad Angileri;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce in parità (1-1)