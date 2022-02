Il centro di informazioni turistiche spostato in piazza XII Vittime

La struttura si trovava in via Cavour, adesso ha una nuova ubicazione

PALERMO – Il Centro di informazioni turistiche di via Cavour è stato spostato stamani in piazza XIII Vittime. L’intervento è stato coordinato dal Coime.

“Abbiamo scelto di spostare il CIT, aderendo anche alla richiesta del comitato Piazza XIII Vittime – spiegano il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessore al Verde, Sergio Marino – anche in considerazione del fatto che la nuova ubicazione si trova strategicamente vicina al porto ed all’imbocco di una via di accesso al centro cittadino per i turisti che arrivano via mare. Si tratta di un ulteriore passo in avanti – concludono – nell’ambito della riqualificazione dell’area di piazza XIII Vittime, che abbiamo fortemente voluto, d’intesa con il comitato omonimo che da tempo collabora con l’Amministrazione comunale per la gestione ed il decoro della piazza“.