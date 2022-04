Il commiato (social) di Lombardo: “Impegno faticoso ma esaltante”

Ecco cosa ha scritto l'ormai ex assessore comunale ai servizi sociali.

“Giunge al capolinea la mia esperienza politico-amministrativa, quella di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania. Poco più di tre anni e mezzo di impegno faticoso ma esaltante, condotto senza sosta con risultati straordinari che sono sotto gli occhi di tutti”. Giuseppe Lombardo affida ai social l’addio a Palazzo degli Elefanti nel ruolo di assessore ai servizi sociali. Un lungo commento nella sua pagina Facebook, in cui dedica il suo primo grazie al sindaco (sospeso) Salvo Pogliese. “Desidero ringraziare il Sindaco Pogliese per la fiducia accordatami, i miei colleghi Assessori, straordinari compagni di viaggio, il gruppo consiliare autonomista di Grande Catania che mi ha indicato in giunta, e i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione con i quali, in questi anni, si è instaurato un confronto utile e proficuo nell’interesse della Città”.

Non può mancare la gratitudine allo staff con cui ha lavorato in questo triennio. “Infine, rivolgo un ringraziamento particolare e sentito a tutti i dipendenti della Direzione Politiche Sociali, senza i quali la Città non avrebbe potuto beneficiare degli effetti positivi degli innumerevoli interventi messi in campo in questi anni, ed a tutto il Terzo Settore , motore instancabile e dinamico di iniziative sociali di rilievo sviluppate sulla base di un rapporto sinergico con il pubblico.L’impegno politico continua nel solco di un personale attivismo che ha segnato gli ultimi vent’anni della mia vita, all’insegna degli ideali autonomisti che animano una comunità politica e umana fortemente radicata. Mai come in questa delicata fase storica è indispensabile una proposta politica che punti sul riscatto della Sicilia, ristabilendo le condizioni di una interlocuzione paritaria con il Governo centrale, venuta meno negli ultimi dieci anni. A questi obiettivi ispirerò la mia attività politica dei prossimi mesi, ascoltando le istanze dei territori e le ragioni di donne e uomini siciliani. Ad maiora semper!”. E da qui parte la maratona verso le Regionali 2022.