Il concerto di Vasco, in via di risoluzione l’ok all’utilizzo del Barbera

L'esibizione della rockstar di Zocca a Palermo non è a rischio. Ecco perchè

1' DI LETTURA

PALERMO – I 70mila fans di Vasco Rossi che hanno acquistato il biglietto per assistere alle due date palermitane del concerto della rockstar di Zocca allo stadio Renzo Barbera possono stare tranquilli. L’esibizione del Blasco nazionale non è a rischio nonostante un piccolo intoppo burocratico fino ad oggi non ha portato all’ufficializzazione della disponibilità dello stadio per il concerto.

Il caso è stato sollevato dal Gds. Il quotidiano di via Lincoln stamattina ha sottolineato la mancanza fino ad oggi di una comunicazione ufficiale da parte del Palermo calcio (a cui è dato in concessione l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera) nei confronti del Comune, proprietario dell’impianto e che deve dare il suo placet per ospitare il concerto dopo aver ricevuto una comunicazione dal club rosanero.

Una pura formalità, fanno sapere dal Comune, che in pochi giorni sarà risolta. Stamattina, infatti, c’è già stato un primo contatto tra il presidente del Palermo Dario Mirri e l’assessore comunale al Patrimonio Andrea Mineo in cui il primo dirigente rosanero ha annunciato la Pec con cui si chiede al Comune l’ok a cedere l’impianto per le due date palermitane del concerto. Una richiesta alla quale il Comune certamente non si opporrà segnando la risoluzione dell’intoppo burocratico.