Il “Don Giovanni” a Palermo: passione e mistero a Palazzo Steri

Come ogni anno, Palermo Classica celebra la grande musica e l’arte in tutte le sue forme, offrendo al pubblico un’immersione in storie ricche di passione, mistero, dramma, avventura. Il 14 e 15 Settembre l’opera di Mozart “Don Giovanni” prenderà vita nel cuore di Palermo, in un contesto che unisce bellezza architettonica e una performance unica nel suo genere.

“Don Giovanni” di Mozart. L’opera:

“Don Giovanni” di Mozart rappresenta uno dei massimi capolavori della musica e della cultura occidentale, capace di affascinare diverse generazioni con la sua combinazione di bellezza musicale, profondità drammatica e rilevanza tematica. L’opera, una delle più celebri del compositore salisburghese, verrà rappresentata nel suggestivo contesto del Palazzo Steri di Palermo, un luogo ricco di storia che aggiunge un ulteriore strato di fascino e significato alla rappresentazione.

La trama di “Don Giovanni” esplora temi universali come l’amore, la vendetta e il potere, offrendo un ritratto psicologico complesso dei personaggi, in particolare del protagonista. Questo approccio rende l’opera particolarmente interessante non solo per gli appassionati di musica classica, ma anche per chi è attratto dalle dinamiche umane e dalle questioni morali.

Un cast d’eccezione:

Laura del Rio

Il cast che interpreterà questa nuova produzione include artisti di spicco come Michael Borth nel ruolo di Don Giovanni, Oscar Marin Reyes nel ruolo del Commendatore, Joel Allison nel ruolo di Leporello, Ola Heinpalu nel ruolo di Masetto, Gabriel Arce nel ruolo di Don Ottavio , Noemi Umani nel ruolo di Donna Anna, Angelina Pokrovskaya nel ruolo di Zerlina e Laura Del Rio come Donna Elvira, accompagnati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra sotto la direzione di Roberto Beltrán-Zavala e dal Coro Cantate Omnes, con Gianfranco Giordano maestro del coro. La regia è affidata a Girolamo Salerno, che ha scelto di far vivere l’opera all’interno dello storico e monumentale Palazzo Steri che costituirà la scena madre di questa nuova rappresentazione

Il “Don Giovanni” a Palazzo Steri offre un’occasione preziosa per immergersi in un contesto culturale unico e di rara bellezza offrendo così un’esperienza artistica alternativa a quella che offre il teatro di tradizione, facendo rivivere la magia di un’opera che, seppur antica, continua a parlare al presente con sorprendente attualità.