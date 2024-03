Il “Festival del Web 1.0” arriva a Palermo

Tre giorni di Innovazione e Intrattenimento Digitale alla Fiera del Mediterraneo

PALERMO – Il palcoscenico della Fiera del Mediterraneo a Palermo si prepara ad accogliere un evento straordinario dedicato alla cultura digitale e all’innovazione tecnologica. Il 12, 13 e 14 Aprile il “Festival del Web 1.0” apre le porte a spettacoli, innovazioni tecnologiche, prelibatezze culinarie e ospiti d’eccezione del panorama digitale ed artistico.

Gli ospiti si uniranno al festival per condividere le loro esperienze ed incontrare il pubblico. L‘evento si prefigge di scuotere il mondo degli espositori e condurlo ad ottenere il massimo rendimento dal mondo digitale. La complicità con le piattaforme social consentirà ad ogni stand di aprirsi al mondo web, mirando a far sì che ogni espositore diventi influencer di se stesso.

Un’imponente area food proporrà una vasta selezione di cibo, dai sapori tradizionali alle ultime tendenze gastronomiche.Gli stand e i food truck presenti in fiera accompagneranno le tre giornate dell’evento. Il “Festival del Web 1.0”, ideato e realizzato da CL Eventi Srl, punta ad essere un’esperienza unica che non solo celebra la cultura digitale, ma che illumina un futuro sempre più connesso e innovativo “Questo Festival, che promette di essere uno dei più grandi eventi dedicati alla cultura digitale e fieristica e può rappresentare un’occasione imperdibile per coloro che sono affascinati dal potere trasformativo della tecnologia.

In qualità di Presidente della Fiva Palermo Confcommercio coinvolgerò anche le piccole attività di commercio ambulante per consentire loro di adeguarsi alle nuove tecniche di comunicazione finalizzate a fare accrescere il loro potenziale commerciale” dichiara Cristian Lo Cascio, amministratore CL Eventi e ideatore dell’evento.