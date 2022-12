L'evento è curato da Giancarlo Cutrona (direttore artistico), Livia Di Vona, Alessio Canini e Mirko Miceli.

Dal 12 al 15 gennaio 2023, il festival nomade ed itinerante La Culturale debutta a Catania. Quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre, musica e reading poetici, con ospiti prestigiosi provenienti da tutta Italia. In linea di continuità con il lavoro svolto nella prima edizione a Milazzo, quest’anno il tema scelto è “Disincanti e oltre”. Il percorso progettato, origina da uno sguardo attento sul mondo in rapido cambiamento che ci sta innanzi, coinvolgendo il pubblico in una riflessione che copra tutte le sfaccettature: da quella filosofica a quella giuridica; da quella scientifica a quella letteraria, da quella artistica a quella musicale. Tra gli ospiti segnaliamo il poeta Francesco Benozzo, candidato al Nobel per la letteratura e la scrittrice Veronica Tomassini, con il suo ultimo romanzo L’inganno, edito da La Nave di Teseo. L’evento è realizzato in collaborazione con Piazza Scammacca e Open- creative workspace. Saremo presenti anche a Palazzo della Cultura e a Palazzo Biscari. Il festival è curato da Giancarlo Cutrona (direttore artistico), Livia Di Vona, Alessio Canini e Mirko Miceli. Per conoscere i dettagli del programma, gli ospiti presenti e gli interventi previsti, è possibile prendere visione del programma su questo link: https://laculturale.org/

Posti limitati

Singolo evento: 5 euro in prevendita/ botteghino 7 euro

Intero festival: 15 euro

Inaugurazione: ingresso libero

Itinerario gallerie aderenti al progetto (Carta bianca; White garage; Galleria KoArt, Bar dei miracoli, Open Creative workspace): ingresso libero

Bonus: con ogni biglietto ottieni il 10% di sconto presso Piazza Scammacca

BOX OFFICE

Bar tabacchi Mon Café

corso delle Province 100, Catania

07:00/21:00

GlamourHoppe bier café

Via Carcaci 11, Catania

18:00/02:00 (chiuso il mercoledì)

Bar dei Miracoli

via San Calogero 29, Catania

Orari 16:00/00:00 (chiuso il lunedì e martedì)