Il fisioterapista e l’accusa di abusi sessuali, chiesto il processo

Dopo la denuncia di una delle pazienti

AGRIGENTO – Il sostituto procuratore di Agrigento, Paola, Vetro, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di A.G., 62 anni, fisioterapista di Raffadali, accusato di aver abusato sessualmente di tre sue pazienti. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento nel febbraio dello scorso anno.

Le indagini

La vicenda nasce dalla denuncia di una delle pazienti che aveva raccontato alla madre di non volersi più recare nel centro convenzionato dove il fisioterapista svolgeva la sua professione. I militari, coordinati dalla Procura, piazzarono così diverse telecamere nello studio e il 2 febbraio scorso fecero irruzione allontanando l’operatore sanitario da una delle pazienti. Le donne confermarono le accuse durante l’incidente probatorio disposto dagli inquirenti mentre l’uomo finì agli arresti domiciliari.

Udienza il 30 novembre

Adesso la Procura di Agrigento chiede il rinvio a giudizio. A decidere sarà il gup del tribunale Micaela Raimondo che intanto ha rinviato l’udienza al prossimo 30 novembre per sciogliere la riserva sulla citazione in giudizio, in qualità di responsabile civile, del centro convenzionato in cui lavorava l’uomo. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Scozzari mentre le tre pazienti si sono costituite parte civile rappresentate dagli avvocati Francesco Scopelliti, Giacomo Cortese e Maricetta Pintacuda.