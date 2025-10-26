Il furto choc al Louvre: fermati due sospettati, uno era in aeroporto

Avrebbero fatto parte del commando

Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare, sono sospettati di essere tra gli autori del maxi furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo scorso 18 ottobre al Louvre di Parigi. La notizia è riportata da “Le Parisien”.

Il furto al Louvre

Sarebbero originari della Seine-Saint-Denis. Avrebbero fatto parte del commando di quattro malviventi che, con un camion, si era introdotto nel museo, indossando gilet gialli e caschi da moto, Poi avevano forzato una finestra della “Galerie d’Apollon”. Grazie a delle troncatrici, i ladri avevano trafugato preziosi storici appartenuti a sovrani francesi, tra cui l’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.

Le indagini e l’operazione

Il fermo è avvenuto durante un’operazioneavviata ieri sera, 25 ottobre. Uno dei sospetti è stato bloccato intorno alle 22 all’aeroporto Charles-de-Gaulle. Stava per prendere un volo per l’estero. Il secondo è stato fermato poco dopo nella regione parigina. Entrambi sono accusati di “furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere a fini criminali”. Le indagini sul furto al Louvre sono tuttora in corso per anche per accertare responsabilità sul fronte della sicurezza.

