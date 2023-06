Il futuro rivoluzionario della scienza a Taobuk Festival SeeSicily 2023

La XIII edizione è dedicata alle grandi sfide della medicina

Taormina (ME) – Quello delle libertà, tema della XIII edizione di Taobuk Festival SeeSicily, ideato e diretto da Antonella Ferrara e che si terrà a Taormina dal 15 al 19 giugno, è un aspetto che tocca tutti i rami del sapere, compresa la scienza, a cui è dedicata la terza edizione del Convegno internazionale di studi “La scienza verso un futuro rivoluzionario”, curato da Carmen Mortellaro dell’Unicamillus University.

Il focus

Il focus si terrà venerdì 16 giugno dalle ore 9 alle ore 14.15 in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, nell’Aula Magna del Rettorato e sarà dedicato alle grandi sfide della medicina e delle scienze del futuro.

Il progresso della scienza nel XXI secolo apre a un futuro rivoluzionario, che cambierà, e sta già cambiando, le nostre vite. Sono tanti i temi, al centro del dibattito scientifico, etico e culturale, ma non saranno «le macchine» la risorsa strategica del domani.

In quella che viene ormai definita la «learning society», il perno di tutto diventa sempre di più l’uomo, e in particolare la sua capacità di sviluppare e mettere a frutto le proprie potenzialità conoscitive, creative ed etiche.

Tutto ciò porta a rivedere in profondità i processi formativi che vengono offerti alle nuove generazioni, in un mondo che non può fondarsi solo sui mercati e sulla tecnica, dove il patrimonio culturale fornito dall’Università gioca un ruolo decisivo.

Tavola rotonda

Una tavola rotonda, dalle 9 alle 10,30, raccoglie punti di vista e opinioni sul tema. Introdotti dalla presidente e direttrice artistica di Taobuk Antonella Ferrara e Carmen Mortellaro, esperta nel settore della medicina rigenerativa e dei fattori di crescita e curatrice dell’area scientifica di Taobuk, interverranno: Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università degli Studi di Messina; Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo; Francesco Priolo, Rettore Università di Catania; Francesco Tomasello, Rettore Università Kore.

Dalle 10,30 alle 12,30 continuerà la riflessione sulle ultime frontiere della scienza come le biotecnologie e gli strumenti di cura innovativi basati su materiale genetico.

Scienziati di altissimo livello esploreranno questi temi strettamente legati al concetto di libertà e ai confini che la società, ma anche gli stessi ricercatori, costruiscono oggi intorno alla ricerca scientifica.

Antonella Ferrara

I vincitori dei Taobuk Da Vinci Award 2023

In programma, quattro lezioni magistrali dei vincitori dei prestigiosi Taobuk Da Vinci Award 2023: il giapponese Shinya Yamanaka (Nobel 2012 per la Medicina) parlerà (da remoto) della trasformazione di cellule umane in staminali e della “nuova frontiera di ricerca medica tra aspettative e promesse”.

L’americano Gregg Leonard Semenza (Nobel 2019 per la Medicina e la Fisiologia) spiegherà il ruolo dell’ipossia in fisiologia e in medicina nella ricerca scientifica.

Gregg Leonard Semenza

L’esperto l’israeliano in biotecnologie Tal Dvir illustrerà l’utilizzo della stampa in 3D del cuore utilizzando le cellule del paziente; l’ultima conferenza è affidata all’italiano Camillo Ricordi,massimo esperto mondiale nel campo dei trapianti, parla dei protocolli all’avanguardia per la rigenerazione pancreatica per la cura del diabete.

Shin’ya Yamanaka

Tavola rotonda su “cure e sostenibilità delle terapie avanzate“

Farà seguito alle lezioni magistrali, dalle ore 12.30, una tavola rotonda con focus sull’accesso alle cure e la sostenibilità delle terapie avanzate, introdotta da Carmen Mortellaro, alla quale interverranno Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro cardiologico Monzino e Presidente della Commissione Scientifica OTA.

Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Lorenzo Piemonti,Primario dell’Unità Operativa di Medicina Rigenerativa e dei Trapianti dell’Ospedale San Raffaele e direttore del Diabetes Research Institute e responsabile del programma di trapianti di isole umane.

I relatori

I relatori insisteranno sull’importanza per la medicina del prossimo futuro, anche come impatto economico, delle terapie avanzate innovative: un settore emergente reso possibile dai progressi fatti negli ultimi vent’anni nel campo delle biotecnologie. Che offre nuove opportunità per la diagnosi e il trattamento di gravi patologie per le quali i trattamenti convenzionali si sono dimostrati inefficaci o assenti.

Cerimonia di conferimento dei Taobuk Da Vinci Award 2023

A conclusione della giornata, si celebrerà la cerimonia di conferimento dei Taobuk Da Vinci Award 2023. Il premio è stato fortemente voluto dalla presidente Antonella Ferrara, e porta il nome di Leonardo Da Vinci: viene assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte in campo medico-scientifico, puntando a diventare uno degli appuntamenti di riferimento per la comunità scientifica internazionale.