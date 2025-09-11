Il generale dei carabinieri Del Monaco in visita alla stazione di Ustica

Del Monaco era accompagnato dal generale Luciano Magrini e dal maggiore Andrea Ortolani

USTICA – Il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla stazione dei carabinieri di Ustica, per incontrare i militari chiamati a rappresentare l’Arma in un contesto peculiare come quello dell’isola palermitana.

L’Alto Ufficiale, accompagnato dal generale di Brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo e dal maggiore Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia San Lorenzo, ha verificato le condizioni in cui opera il personale e il contesto ambientale in cui vive. Nell’occasione ha ringraziato i militari per il loro operato, invitandoli a mantenere sempre alto il livello di comportamento e professionalità che sono la cifra distintiva del Carabiniere. Nel salutare il personale, ha stimolato i militari a proseguire a operare con passione, entusiasmo e piacere, al fine di continuare a meritare la fiducia dei cittadini e vigilare sulla comunità affidata.