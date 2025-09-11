 Il generale dei carabinieri Del Monaco in visita alla stazione di Ustica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Il generale dei carabinieri Del Monaco in visita alla stazione di Ustica

Del Monaco era accompagnato dal generale Luciano Magrini e dal maggiore Andrea Ortolani
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

USTICA – Il generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla stazione dei carabinieri di Ustica, per incontrare i militari chiamati a rappresentare l’Arma in un contesto peculiare come quello dell’isola palermitana. 

L’Alto Ufficiale, accompagnato dal generale di Brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo e dal maggiore Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia San Lorenzo, ha verificato le condizioni in cui opera il personale e il contesto ambientale in cui vive. Nell’occasione ha ringraziato i militari per il loro operato, invitandoli a mantenere sempre alto il livello di comportamento e professionalità che sono la cifra distintiva del Carabiniere. Nel salutare il personale, ha stimolato i militari a proseguire a operare con passione, entusiasmo e piacere, al fine di continuare a meritare la fiducia dei cittadini e vigilare sulla comunità affidata.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI