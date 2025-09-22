Il genero di Riina fa lo sciopero della fame al carcere Pagliarelli

Il marito della figlia del capo dei capi deve scontare 2 anni e 8 mesi per truffa

PALERMO – Nuovo sciopero della fame e dell’assunzione di farmaci per Tony Ciavarello, marito della figlia di Totò Riina, Maria Concetta, detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo per scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi per truffa.

Ciavarello, arrestato a Malta a febbraio del 2024 in esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale dopo che sono diventate definitive due condanne a suo carico, era stato prima portato a Rieti, poi è stato trasferito nel capoluogo siciliano.

“Prima è stato portato in un braccio in cui ci sono detenuti in attesa di sentenza definitiva, poi in un altro e infine, senza motivo, è stato trasferito in una area dell’istituto di pena in cui sono in 6 in una stanza in condizioni igieniche precarie”, dice la moglie che rende noto che il marito, obeso e malato, rifiuta cibo e medicine. Il legale della donna, l’avvocato Francesco Oliveri, conferma che il trasferimento non sarebbe stato motivato e di non aver avuto risposte dalla direzione dell’istituto sul alcune limitazioni imposte a Ciavarello.

Al genero del boss spetta una pensione di invalidità che, però, sostiene la Riina, il marito non avrebbe potuto richiedere perchè nessuno comunica alla famiglia il Caf competente a occuparsi della pratica.