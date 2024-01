Il Giorno della Memoria, il mondo ricorda l’orrore della Shoah

Iniziative sono state organizzate ovunque per celebrare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz

ROMA – Oggi il mondo ricorda l’orrore della Shoah in occasione del Giorno della Memoria, che quest’anno ricorre mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Israele e Hamas. Iniziative sono state organizzate ovunque per celebrare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

“L’antisemitismo ritorna, la Repubblica non tollererà”, sono state le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scontro per il rinvio dei cortei pro-Palestina previsti per oggi in diverse città. I palestinesi d’Italia annunciano che rispetteranno l’ordinanza, il corteo di Milano è spostato a domenica 28. Mentre i Giovani palestinesi annunciano che scenderanno in piazza oggi a Milano, Roma, Napoli e Cagliari.