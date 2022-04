Il grande bluff sul Catania, signor Mancini perchè?

Il Tribunale è ormai deciso a promulgare la dichiarazione di decadenza della trattativa.

CATANIA. Da parte nostra avremmo pure voluto fidarci. Anzi, fiducia è probabilmente una parola grossa. Certamente fuori luogo, visto lo scenario del quale si parla. Ma (non a torto) la titubanza sull’evolversi della vicenda ci ha sempre frenati e (in queste condizioni) l’entusiasmo non l’abbiamo minimamente preso in considerazione.

Il Tribunale è ormai deciso a promulgare la dichiarazione di decadenza della trattativa instaurata dal signor Benedetto Mancini a proposito dell’acquisizione del ramo d’azienda del Calcio Catania.

Una storiaccia quella che si è compiuta infangando per l’ennesima volta il nome del Calcio Catania.

Tutto assurdo. Pazzesco. Grottesco.



Il bluff che si è tramutato in presa in giro con continui rinvii sulla firma del rogito e che oggi trasforma quei “problemi tecnici” in un autentica debacle morale.

Perchè signor Mancini? Perchè non aver parlato chiaramente? Perché non aver spiegato che la vicenda era tutt’altro che messa in cassaforte?

Quelle parole sciolte in assoluta sicurezza all’uscita del notaio dieci giorni fa, oggi assumono un sapore beffardo. Di grande amarezza. A riascoltarle, ti arriva un fendente dritto allo stomaco.

Perchè signor Mancini? Perchè si è preferito scappare dalla verità?

A quale scopo?



La sorte del Catania è stata giocata sulla scorta di presunti versamenti e frasi alla “stiamo per aggiustare tutto”.

Non è più rabbia. Oggi c’è solo tanta amarezza nel vedere come si riesca sempre ad umiliare una storia che va ben oltre il gioco del calcio.

Siamo al de profundis, per un tessuto socio-economico-politico che ha chiaramente scelto di farsela alla larga.