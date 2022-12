Il leader del M5s Giuseppe Conte domani a Palermo

L'annuncio sulla pagina Fb dell'ex premier pentastellato

1' DI LETTURA

PALERMO – Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sarà giovedì 15 dicembre a Palermo per due incontri su ‘Difendiamo la dignità, nessuno escluso’. Gli appuntamenti previsti, riportati sulla sua pagina Facebook, sono alla 11.30 in via Gino Zappa e alle 16 in piazza Danisinni.