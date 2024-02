Il libro di Corrado Fatuzzo e l’intervento di Francesco Zaccà

"Gli sviluppi delle pistole per usi di polizia"

CATANIA – Verrà presentato domenica prossima (18 febbraio) a Verona Fiere il libro di Corrado Fatuzzo, ex funzionario della Polizia di Stato che ha prestato servizio – tra l’altro – presso la Sezione per le indagini balistiche del Gabinetto regionale di polizia scientifica per la Sicilia Orientale ed è stato altresì membro supplente della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Nelle parole di Francesco Zaccà, Presidente dell’Associazione Armieri Sicilia Confcommercio che interverrà all’appuntamento, il contributo al libro di Corrado Fatuzzo dal titolo “Gli sviluppi delle pistole per usi di polizia”:

“Nella convinzione della necessità di varare un innovativo progetto volto alla promozione di una “cultura dell’arma corta di servizio”, il Dipartimento per la sicurezza di Confcommercio Catania ha avviato un dialogo con i vertici della Sezione catanese del Tiro a segno nazionale, trovando immediatamente in loro degli interlocutori entusiasti dell’idea. Questa scelta non è stata casuale, in quanto la missione istituzionale del Tsn è quella di concorrere al mantenimento dei livelli addestrativi degli appartenenti alle Polizie locali e agli Istituti di vigilanza privata, e di rendere fruibili le proprie strutture addestrative alle Forze e ai Corpi armati dello Stato. In tale prospettiva, ancora una volta, abbiamo chiesto a Corrado Fatuzzo di mettere a disposizione la sua lunga esperienza professionale in materia di armi — e non solo — allo scopo di tenere, presso la ricordata Sezione, una conferenza dedicata allo sviluppo delle armi corte di servizio.

Dato il plauso che questa iniziativa ha ottenuto e, soprattutto, facendoci carico di una precisa richiesta formulata da molti di coloro i quali hanno partecipato all’evento, abbiamo invitato il dottor Fatuzzo a realizzare un testo sull’argomento. L’invito è stato accolto, e dunque possiamo dire che adesso è disponibile uno “strumento” con il quale interpretare la filosofia — vecchia e nuova — di tali armi”.