Il maltempo concede 48 ore di tregua all’Emilia Romagna

Le piogge colpiranno altre regioni italiane

Il maltempo concede alla Romagna una tregua di 48 ore a partire da domani, mentre le piogge stanno colpendo intensamente e continueranno a colpire soprattutto il Piemonte, ma anche la Sardegna, la Sicilia e la Calabria.

“Domenica e lunedì – spiega il climatologo e direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini – la Romagna sarà risparmiata dalle precipitazioni, mentre da martedì si prevedono nuove piogge sparse, anche purtroppo nelle zone alluvionate. Per due giorni, comunque, splenderà il sole e le temperature saranno in rialzo”.

Nel resto dell’Italia sarà ancora maltempo, specialmente nel Piemonte. “Nella Regione sono caduti 45 mm di pioggia nelle ultime 24 ore e si potrebbe arrivare, entro mercoledì, ad accumuli complessivi di 150-200 millimetri.

L’impatto di queste piogge dovrebbe essere ben diverso da quello registrato in Romagna: “Il Piemonte – rileva Gozzini – risente ancora della siccità, con i fiumi ancora in sofferenza, e sembra che il terreno, molto diverso da quello in Romagna, riesca a gestire la quantità di acqua che cadrà”.

Oltre al Piemonte, continua il maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove sono peraltro possibili anche temporali, e in misura minore sul versante tirrenico di Lazio e Campania. “Da mercoledì non sono esclusi altri rovesci, ma è una tendenza tutta da confermare”, spiega il climatologo del Consorzio Lamma-Cnr.