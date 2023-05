Il maltempo flagella l’Emilia: evacuate circa 250 persone

La notte scorsa non ha smesso di piovere. Oggi ancora allerta rossa

RAVENNA – Il maltempo flagella l’Emilia Romagna. Durante la notte scorsa non ha smesso di piovere nella regione e l’allerta per i fiumi in piena prosegue, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell’argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l’esondazione del Lamone in località Boncellino.

Per la giornata di oggi è stata diramata l’allerta rossa dalla Protezione civile. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna.

Nella zona di Ravenna sono state evacuate circa 250 persone. La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l’esercito.