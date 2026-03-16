 Il maltempo sferza Catania, 4 voli dirottati a Palermo e a Comiso
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il maltempo sferza Catania, 4 voli dirottati a Palermo e a Comiso

I 4 aeromobili sono poi rientrati all'aeroporto Bellini da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore
I DISAGI
di
1 min di lettura

CATANIA – Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7:13 e le 7.39, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore.

Sono stati dirottati a Palermo il volo EasyJet proveniente da Napoli e i voli Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato l’aereo Volotea proveniente da Firenze. Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo. 

Intanto, il Cus Catania fa sapere in una nota che “in considerazione dell’avviso di rischio meteo diramato dalla Protezione Civile regionale, con intensificazione delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale previste nelle ore pomeridiane e a seguire, il Centro Universitario Sportivo di Catania ha disposto per la giornata odierna – lunedì 16 marzo 2026 – la sospensione delle lezioni dei Centri di addestramento allo sport (CAS). Nell’invitare i tesserati alla massima prudenza, il CUS Catania comunica altresì che attraverso i suoi canali ufficiali darà nuove ed eventuali indicazioni relative alla giornata di martedì 17 marzo, se fossero previste altre comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile regionale.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI