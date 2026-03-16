Il maltempo sferza Catania, 4 voli dirottati a Palermo e a Comiso

I 4 aeromobili sono poi rientrati all'aeroporto Bellini da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore

CATANIA – Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7:13 e le 7.39, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore.

Sono stati dirottati a Palermo il volo EasyJet proveniente da Napoli e i voli Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato l’aereo Volotea proveniente da Firenze. Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo.

Intanto, il Cus Catania fa sapere in una nota che “in considerazione dell’avviso di rischio meteo diramato dalla Protezione Civile regionale, con intensificazione delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale previste nelle ore pomeridiane e a seguire, il Centro Universitario Sportivo di Catania ha disposto per la giornata odierna – lunedì 16 marzo 2026 – la sospensione delle lezioni dei Centri di addestramento allo sport (CAS). Nell’invitare i tesserati alla massima prudenza, il CUS Catania comunica altresì che attraverso i suoi canali ufficiali darà nuove ed eventuali indicazioni relative alla giornata di martedì 17 marzo, se fossero previste altre comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile regionale.