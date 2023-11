Il maltempo sferza il Nord, a Milano esondato il fiume Seveso

Le previsioni indicano nuove perturbazioni almeno per altri 10 giorni

ROMA – Ancora un’ondata di intenso maltempo sull’Italia. A Milano la zona Nord è stata allagata dal fiume Seveso. A Mediglia, i vigili del fuoco hanno soccorso una donna rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento.

Nuova acqua alta a Venezia dopo quella eccezionale della notte, la marea al Lido è stata fermata dal Mose. Vento, piogge e alta marea anche in Friuli Venezia Giulia, chiusa l’Autobrennero al confine per una frana in Austria. Le previsioni indicano nuove perturbazioni almeno per altri dieci giorni con piogge a più riprese.