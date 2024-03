Il messaggio da Erice contro gli incendi boschivi, convegno con Musumeci

Tra i partecipanti la sindaca Toscano

ERICE (TRAPANI) – Erice manda un messaggio all’Italia sul tema degli incendi. Nell’aula P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett – San Domenico Fondazione ‘Ettore Majorana’, luogo della scienza e della cultura noto nel mondo, si è tenuto il convegno dal titolo “Incendi boschivi. Perché”.

Un’intera giornata, organizzata dal Comune di Erice con la collaborazione col Rotary Club Trapani-Erice, durante la quale si è dibattuto sul tema degli incendi, sotto diversi profili (psicologici, psichiatrici, emotivi, economici, sociali, giuridici, ambientali, dell’informazione) grazie ai contributi di esperti del settore. Tra questi, il professor Donato Salvatore La Meca Vela (associato in selvicoltura e pianificazione forestale dell’Università degli Studi di Palermo), il sostituto procuratore presso la Procura di Trapani Antonella Trainito, la psicoterapeuta sistemico relazionale e psicologa dell’emergenza, nonché presidente di MaydayItalia, Francesca Bartoccini. Presenti autorità, forze dell’ordine, cittadini.



Durante il convegno, tra gli altri, sono intervenuti anche il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, l’assessore regionale al territorio e ambiente, Elena Pagana, e la sindaca di Erice, Daniela Toscano. “Da parte mia – ha dichiarato Musumeci – massima disponibilità ed attenzione ai temi del convegno, e soprattutto alle proposte che emergeranno dal dibattito. Sarò ben felice di ricevere, attraverso gli organizzatori, eventuali suggerimenti, anche in termini di modifica o revisione normativa, da portare all’esame del Dipartimento della Protezione Civile e del governo”.



“Vorremmo che proprio da Erice che è un territorio particolarmente provato dagli incendi, ma è anche un luogo noto al mondo per la scienza e per la pace, partisse un messaggio importante nei confronti dell’intero Paese”, ha detto Toscano. “a parola d’ordine – ha spiegato Pagana durante le conclusioni del convegno – dev’essere strategia, in ordine all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla collaborazione tra istituzioni e tra dipartimenti della Regione Siciliana. Sono certa che esista una legalità organizzata: per ogni piromane ci sono almeno 100 persone perbene che contrastano gli incendi. Ogni cittadino deve divenire custode del territorio”.