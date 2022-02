Il Messina ironizza dopo il pari contro il Palermo: “Si chiama arancino!”

I giallorossi scherzano sui social dopo il pareggio ottenuto contro i rosanero

Il Palermo di Silvio Baldini frena la sua corsa nella sfida contro il Messina di mister Raciti valida per il recupero della seconda giornata del girone C di Serie C. Ieri pomeriggio, dopo un primo tempo senza intoppi che vedeva i rosanero dirigere la gara per 2-0, nella ripresa il club peloritano ha riportato in parità il risultato della sfida rischiando anche di vincere l’incontro. Il punteggio finale al triplice fischio è di 2-2. Al termine del match, i canali social dell’ACR Messina hanno ironizzato su una nota diatriba linguistica che riguarda la Sicilia. Si dice arancina o arancino? Per i giallorossi, la risposta arriva dopo il pareggio ottenuto contro i rosanero.