“Il mio blu”, 20 opere di Pucci Scafidi in mostra a Milano

L'esposizione del fotografo palermitano allo studio legale internazionale Baker McKenzie

Sono azzurri sconfinati, tra emozioni e cromie mediterranee, quelli che alimentano lo slancio artistico del fotografo Pucci Scafidi, come testimoniano le 20 opere della personale “Il mio blu”, in mostra a Milano, allo studio legale internazionale Baker McKenzie – che festeggia i 60 anni di attività in Italia – fino all’ 8 luglio (previo appuntamento). L’opening, il 23 giugno (piazza Meda 3) sulla terrazza, dove è previsto un cocktail a partire dalle 19.