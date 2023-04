Il “Movimento per Adrano” esce dalla giunta: “Daremo l’appoggio esterno”

Al contempo, sono arrivate le dimissioni dell'assessore di riferimento, Marilena Stimoli.

ADRANO. Una nota fatta pervenire in redazione nella quale vengono spiegati i motivi che hanno portato il “Movimento per Adrano” ad uscire dalla giunta con le relative dimissioni dell’assessore di riferimento, Marilena Stimoli.

Il comunicato

“Il Movimento Per Adrano, con questa nota – scriva il leader del gruppo, Nicola Cusimano -, informa l’amministrazione e la città sulla decisione di intraprendere un nuovo iter politico rispetto al recente assetto. Ovvero, pur avendo condiviso da sempre qualunque atto amministrativo dell’attuale Sindaco e ritenuta valida ogni iniziativa che con la passione e la competenza di sempre l’on. Fabio Mancuso dimostra di avere in ogni ambito, tuttavia non condivide parte del modus operandi proposto e pianificato, nonostante certi della sua legalità, trasparenza, buona fede e buon auspicio per la nostra Adrano. Per i motivi suddetti, il Movimento Per Adrano decide di uscire fuori dalla Giunta Comunale ma sottolinea comunque la volontà di sostenere l’amministrazione in essere non facendo mancare il suo appoggio esterno in maggioranza.

Certi che nulla turberà l’equilibrio esistente e sicuri di una collaborazione continua, lavoreremo ancora per la città di Adrano che tanto ci sta a cuore”.

Le dimissioni dell’assessore

“Faccio seguito alla nota presentata dal Movimento per Adrano – scrive Marilena Stimoli – per comunicare che con la presente rassegno le dimissioni da assessore.

Pur condividendo le scelte amministrative del Sindaco e confermando altresi al stima e competenza dello stesso, tuttavia, in accordo col propriogruppo político, si è deciso di intraprendere unnuovo iter politico.

Ciò nonostante la scrivente, insieme al Movimento per Adrano, non smetterà di lavorare per al propria città, il gruppo politico di appartenenza, infatti, continuerà a dare il proprio appoggio esterno in maggioranza”.