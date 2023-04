Il “Movimento per Adrano” ritrova l’intesa con Mancuso

Un incontro che avrebbe appianato e rinnovato del tutto il rapporto di collaborazione politica.

ADRANO. “Un rilancio di un dialogo politico che non è venuto mai meno”.

È stato questo l’esito dell’incontro avvenuto tra il leader del Movimento per Adrano, Nicola Cusimano, ed il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso.

“D’altronde l’appartenenza di entrambi al Movimento per l’Autonomia e gli impegni comuni assunti nelle competizioni elettorali, sia a livello comunale che regionale, costituiscono la base per un’intesa amministrativa finalizzata allo sviluppo di Adrano”, spiega Cusumano.



“PNRR, Aree interne, Piano di zona per i servizi socio-assistenziali e tanto altro, responsabilmente richiedono il contributo diretto delle forze politiche in campo. Certi che il confronto costruttivo sarà la nostra forza – conclude Cusumano – rinnoviamo con fermezza il patto stretto con l’amministrazione locale, confermando la fiducia già espressa in campagna elettorale. Dunque, si continuera con l’entusiasmo di sempre a lavorare per il bene della nostra città”.