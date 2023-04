Il nodo della Siracusa-Gela, dal M5s interrogazione a Salvini

Scerra: "Responsabilità del Cas"

SIRACUSA – I problemi dei pagamenti alle imprese impegnate nella Siracusa-Gela finiscono al centro di una interrogazione parlamentare del deputato M5s Filippo Scerra. “Il ministero delle Infrastrutture intervenga e chiarisca ogni aspetto legato allo stop dei lavori per l’autostrada Siracusa-Gela – dice -. I rinvii e i rimpalli non sono più accettabili”. Scerra annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro Salvini.

“Le responsabilità del Consorzio”

“Ci sono responsabilità importanti del Consorzio per le autostrade siciliane e della Regione, ma è necessario che il ministero faccia il proprio lavoro – prosegue Scerra -, può innanzi tutto verificare se ci sono inadempienze, esercitando il proprio potere di verifica e controllo. Ci sono risorse pubbliche, quindi è necessario che tutte le istituzioni a ogni livello si impegnino per sbloccare questa insopportabile impasse. Anziché pensare a cattedrali nel deserto Salvini e i suoi pensino a completare le infrastrutture che servono per l’isola”.