Il nulla di fatto, le nuove candidature e i posti in bilico

Nuovo rinvio. Sono troppi i nodi da sciogliere per il Partito democratico siciliano prima della chiusura delle liste per le Politiche (e le Regionali)

3' DI LETTURA

PALERMO – Al terzo rinvio la rabbia è difficile da placare. Alle 18, alla direzione regionale del Partito democratico, c’erano oltre un centinaio di partecipanti pronti per il collegamento. Pochi minuti dopo, la riunione era già stata chiusa. “Non possiamo procedere con la votazione delle liste perché le trattative sono ancora in corso”, avrebbe detto il segretario regionale Anthony Barbagallo, prima di rinviare la seduta – senza ulteriori spiegazioni – alle 14 di domani. L’ennesima fumata nera per un Pd siciliano in cui alcune correnti più di altre sembrano sull’orlo di una crisi di nervi.

Le trattative

Le “trattative in corso” riguarderebbero lo stato di salute del “campo progressista”. Almeno così dicono dai vertici democratici siciliani. Sostenendo che la mancata riunione di oggi abbia a che fare con la necessità di capire se c’è ancora piena condivisione del programma, e del percorso, con il Movimento 5 stelle. Il resto, spiegano ancora i dem, si discuterà in direzione regionale. Il “resto” sono in realtà i temi che hanno infuocato il dibattito negli scorsi giorni, a proposito sia delle elezioni regionali sia di quelle nazionali (entrambe il 25 settembre).

Il clima è denso di elettricità per tante ragioni: perché i posti contendibili sul nazionale, dopo il taglio dei parlamentari, sono pochi. Perché Caterina Chinnici ha posto, come condizione della sua disponibilità a candidarsi come presidente della Regione, liste per l’Ars senza uomini o donne con pendenze giudiziarie di qualunque tipo, cosa che escluderebbe personalità di un certo peso elettorale. Perché parecchi nomi eccellenti sono rimasti fuori dalle trattative, e borbottano, perché esclusi in favore di personaggi con meno storia sulle spalle, meno militanza territoriale, meno adesione agli ideali del Partito.

Le urla

In questo contesto magmatico, la chiusura senza appello della riunione online per la direzione regionale del Pd. Tra le urla di molti, le domande di spiegazioni e la richiesta di continuare la seduta anche solo per il dibattito, anche senza procedere al voto. “Non sappiamo che genere di trattative sono in corso”, dice uno dei dissidenti a LiveSicilia. “Il livello della democrazia all’interno del Partito democratico è questo. Stare dentro a un partito non significa tenere la tessera: significa potere intervenire nel dibattito interno. Di fatto, il dibattito non c’è. È come se fossimo tutti fuori“. Qualcuno più fuori di qualcun altro.

Ai casi di Valentina Scialfa (non sufficientemente legata al partito), Giuseppe Lupo, Angelo Villari, Luigi Bosco (tutt’e tre imputati, in processi diversi) e Antonello Cracolici (penalizzato per le elezioni del Senato, adesso deciso a correre per l’Ars) si è aggiunto oggi quello di Pietro Grasso: l’ex presidente del Senato ha dichiarato all’Ansa di avere manifestato la sua disponibilità per una candidatura, ma di non essere stato preso in considerazione dal segretario nazionale Enrico Letta. Un fatto che ha scatenato la reazione di Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni, che ha parlato di un “segnale pericoloso“.

La scadenza

Le liste devono essere presentate entro le 20 di domani. Per essere più chiari: l’ultimo orario utile per fare quadrare i nomi è appena sei ore dopo la quarta convocazione della direzione regionale del Pd. Quando eventuali correttivi, o abbandoni verso altri lidi, saranno davvero difficili da portare a compimento in tempo utile.