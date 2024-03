La donna ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale

Ha composto il 112 per chiedere aiuto durante l’ennesima violenza in famiglia. A farlo è stato un bimbo di 8 anni, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine visto che il padre minacciava la madre e il fratello maggiore. La vicenda è avvenuta in provincia di Pisa.

Alcune sere fa il padre ha litigato con il figlio più grande, costringendo la moglie ad intervenire per evitare che la situazione degenerasse. L’intervento della donna, però, ha esasperato ancora di più l’uomo che a quel punto se l’è presa con la donna che ha avuto un malore. L’uomo l’avrebbe minacciata e strattonata, fino a quando lei non è crollata, ormai esausta.

A quel punto è intervenuto il figlio più piccolo, che ha contattato il 112. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine ha chiesto di poter salire con la mamma sull’ambulanza e le ha tenuta per mano. Prima ancora ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni del fratello, rimasto a casa con il padre e i carabinieri. Per la donna, dopo le prime cure al pronto soccorso, si è aperto il percorso protetto.