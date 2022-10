Il Palermo e Corini non sono soli: Brian Marwood a Boccadifalco

Intanto, sono più di 1200 i biglietti venduti per il settore ospiti del "Braglia"

PALERMO – I proprietari della società di viale del Fante continuano a mostrare supporto e sostegno alla compagine rosanero guidata da Eugenio Corini. Il City Football Group, infatti, tramite il il proprio managing director global football Brian Marwood, ha presenziato ancora una volta alla seduta di allenamento pomeridiana al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, in questa occasione nella giornata di mercoledì 26 ottobre. I risultati non del tutto positivi del Palermo, infatti, avevano già portato in visita in città alcuni giorni fa Diego Gigliani.

Il bilancio del club rosanero nelle ultime cinque partite è di tre sconfitte e due pareggi, con la vittoria che manca ormai dal 9 settembre, quando il Palermo si impose per 1-0 contro il Genoa. Nonostante questo, però, la holding emiratina continua a dare fiducia all’allenatore originario di Bangolo Mella, dimostrandolo anche con le diverse figure manageriali che arrivano in visita nel capoluogo siciliano. Strette di mano e sorrisi durante l’allenamento tra il tecnico dei rosanero e il manager del CFG. La presenza di Marwood era accompagnata anche da quella del ds del Palermo Leandro Rinaudo e da Luciano Zavagno, l’uomo mercato del City Group che lavora a stretto contatto con il dirigente sportivo palermitano.

E il sostegno per la squadra del capoluogo siciliano arriva non solo dalla proprietà del club, ma anche dai tifosi al seguito dei rosanero. Sono più di 1200, infatti, i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Alberto Braglia”, dove il Palermo affronterà il Modena sabato 29 ottobre a partire dalle ore 14.00 nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Nonostante la bordata di fischi arrivata nei confronti della compagine rosa al termine dell’ultima gara casalinga, contro il Cittadella, i sostenitori del Palermo hanno dimostrato ancora una volta di tenere alla causa che riguarda la squadra che sostengono. I rosanero, inoltre, non hanno mai vinto in trasferta in questo campionato cadetto e la sfida contro i canarini sarà un crocevia importante per proseguire la stagione attualmente in corso.