Il Palermo non molla mai: rosa letali in “zona Cesarini”

Grinta, voglia e determinazione, tutti tratti che stanno caratterizzando la compagine di Eugenio Corini

PALERMO – Grinta, voglia e determinazione: sono solo alcuni dei tratti che stanno caratterizzando il Palermo di Eugenio Corini che, dopo un inizio di campionato stentato e condizionato da mille difficoltà, sta risalendo la classifica di Serie B a furia di successi e risultati utili consecutivi.

I rosa, infatti, non perdono da nove giornate e con le tre vittorie consecutive maturate contro Bari, Ascoli e Reggina ha raggiunto la sesta posizione della graduatoria cadetta, piazzandosi in piena zona play-off. Successi arrivati anche grazie all’abilità degli uomini di Corini di non mollare mai e di crederci fino alle fine, come certificato dalle statistiche relative ai gol segnati nei minuti finali di partita.

PUNTI IN “ZONA CESARINI”

I dati mostrano come il Palermo, dall’inizio del girone di ritorno, abbia beneficiato della cosiddetta “zona Cesarini” ovvero gli ultimi minuti per cambiare le sorti della partita. Nel rocambolesco pareggio di Perugia i rosa sono riusciti a riprendere il match grazie alla rete di bomber Brunori al minuto 89, al “Barbera” contro il Bari è stato Marconi all’82’ a risolvere la sfida mentre contro l’Ascoli ancora Brunori ha regalato anche in questo caso al minuto 82 il successo ai rosanero per poi finire con Soleri, autore al 81′ della rete che ha condannato la Reggina di Inzaghi.

Tutte reti arrivate dopo il minuto 80 e che, oltre a dimostrare che il Palermo non si arrende e riesce a rimanere in partita con lucidità e determinazione, hanno fatto guadagnare ai rosa sette dei dieci punti raccolti nelle ultime gare. Una compagine rosanero mai doma, frutto dell’ottimo lavoro di Corini e di un gruppo che, di partita in partita, trova sempre più affiatamento e voglia di combattere insieme per la causa rosa.