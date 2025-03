Il Papa ricoverato al Gemelli: ecco le ultime notizie

Il Pontefice resta in prognosi riservata

ROMA – “Il Papa ha riposato bene tutta la notte”. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Le condizioni cliniche del Pontefice si sono mantenute stabili anche nella giornata di ieri. Francesco non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata – si legge nel Bollettino emesso domenica sera -. In mattinata il Papa ha partecipato alla messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera.