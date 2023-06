Il Papa torna a dire l’Angelus: “Grazie per la vostra amicizia”

Il pontefice si dice triste anche del naufragio di qualche giorno fa a largo delle coste greche

“Desidero esprimere la mia gratitudine per l’affetto, la premura, l’amicizia”, “questa vicinanza umana è stata per me di grande aiuto e conforto”: così il Papa all’Angelus, con riferimento ai messaggi ricevuti nei giorni del ricovero, accolto da un lungo applauso.

Martedì ricorre la giornata mondiale dal rifugiato promossa dalle Nazioni Unite, ha ricordato il Pontefice. “Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia”, ha detto