Il pasticcio siciliano dei rifiuti: e adesso chi pagherà per gli errori?

Il problema della 'munnizza'

Sarà la mia formazione salesiana con al centro del suo sistema educativo il metodo preventivo, conviene prevenire piuttosto che rimediare, sarà il ricordo di un proverbio siciliano che i miei nonni usavano declamare solennemente – “Megghiu riri chi sacciu ca chi sapìa”, cioè, “Meglio dire che so che se avessi saputo” – ma ultimamente mi frulla in testa un timore: tutta questa storia degli extra-costi dovuti al trasporto all’estero dei nostri rifiuti alla fine si tradurrà in un aumento della Tari, la tassa sui rifiuti?

Per carità, ancora non se ne parla apertis verbis, a chiare lettere, quindi la mia sarà una preoccupazione magari eccessiva, ma si vocifera e il sospetto è legittimo. Destinazioni: Finlandia, Olanda, Danimarca, adesso pure la Turchia. Paesi a quanto pare ben consapevoli, loro sì, dei guadagni non solo monetari ricavabili dal trattamento dei rifiuti.

Chi pagherà? Il costo della raccolta e dello smaltimento della “munnizza”, non ci vuole uno scienziato disposto a spiegarcelo, raddoppierà, triplicherà. Ripeto, chi pagherà le conseguenze della colpevole latitanza della politica siciliana in questi ultimi 25 anni, in pratica da quando presidente della Regione e sindaci sono eletti direttamente dal popolo?

Chi pagherà la totale incapacità di chi ci ha governato e ci governa nel risolvere, la definizione sembra una battuta comica, la cosiddetta “emergenza rifiuti”?

Sì, perché, è ovvio, non si potrà attingere alle casse regionali all’infinito per ristorare i comuni finanziariamente devastati a causa dell’insostenibile lievitazione della spesa. Ci sarebbe davvero da ridere, se non ci fosse da piangere a dirotto, se alla squagliata della neve il conto salato delle manchevolezze delle istituzioni, a qualsiasi livello, ricadesse sulle tasche dei cittadini a fronte di una tassa già abbastanza pesante e di un servizio pessimo, eseguito a singhiozzo perennemente in attesa della consegna di ulteriori vasche e macchinari in discarica e perennemente in condizioni di recupero dell’arretrato, tra l’altro ricorrendo ai privati.

Preludio di una privatizzazione totale del settore? Palermo, fermiamoci al capoluogo siciliano, non è sporca è sporchissima (non basta finalmente svuotare i cassonetti e ritirare la differenziata, occorre svuotare i cestini, spazzare, disinfettare, eccetera) e se è vero che una parte purtroppo consistente di palermitani è incivile e riottosa all’osservanza delle disposizioni comunali sulle modalità di conferimento dell’immondizia ciò non deve costituire un alibi per chi è preposto, politicamente, amministrativamente e aziendalmente al decoro, all’igiene e alla pulizia della città.

Tornando al punto iniziale, alla preoccupazione circa un possibile aumento della Tari: che a nessuno venga in mente una cosa del genere.

Sarebbe come sbeffeggiare, anzi, insultare i cittadini e i commercianti che la tassa la versano puntualmente, spesso con sacrifici, in cambio di un servizio scadente e di una consistente evasione della tassa sui rifiuti che ancora di più umilia chi onora i propri obblighi fiscali e rispetta le regole di civile convivenza.