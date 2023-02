Il Pd a Nordio: “Come sono trapelate le dichiarazioni di Messina Denaro?”

Il boss è detenuto al 41bis e le sue conversazioni non dovrebbero essere rese note

Il gruppo del Pd al Senato presenta un’interrogazione, a prima firma Enrico Borghi, al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso delle intercettazioni in carcere di colloqui e dichiarazioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro detenuto in regime di 41-bis dopo l’arresto del 18 gennaio. In particolare, si chiede di sapere “come sia stato possibile che conversazioni intrattenute da un detenuto alle condizioni previste dall’articolo 41-bis della legge n. 354/1975 siano trapelate dal carcere e se il Ministro non intenda intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, opportune iniziative anche di carattere ispettivo per verificare quanto avvenuto”.