Il posto di blocco e la tragedia: Trabia piange Ignazio e prega per Vittorio

Il 20enne voleva arruolarsi. L'incidente con l'auto guidata da un carabiniere

PALERMO – Quella di Trabia è una comunità sconvolta. L’incidente in cui è morto il ventenne Ignazio Cortese ha scosso la cittadina in provincia di Palermo, dove in tantissimi conoscevano il ragazzo. Ignazio amava lo sport, praticava cosantemente fitness e sognava di diventare carabiniere: aveva già partecipato al concorso.

Voleva diventare carabiniere

Nel frattempo, dava una mano al padre: lavorava insieme a lui nel settore dell’idraulica. Stanotte, poco dopo le 3, stava percorrendo la statale 113 a bordo di una Fiat Panda, insieme all’amico Vittorio G., che era alla guida, ma sono stati fermati dai carabinieri per un controllo.

L’incidente mortale a Buonfornello e la dinamica

L’auto dei due giovani, in base a quanto ricostruito finora, si trovava in quel momento sulla corsia di emergenza. Entrambi avevano appena consegnato i propri documenti ai militari che si erano allontanati per verificarli. La tragedia è avvenuta qualche istante dopo: sull’auto è improvvisamente piombata una Mercedes guidata da P.A, un carabiniere di 26 anni libero dal servizio che stava tornando a casa.

L’incidente mortale a Buonfornello

Il suo amico è in gravi condizioni

L’impatto si è rivelato terribile: per Cortese non c’è stato nulla da fare, mentre il suo amico ha riportato ferite gravissime ed stato ricoverato all’ospedale Civico, dove la prognosi è riservata. A Trabia la notizia ha gettato tutti in un profondo sconforto. In tanti affidano il proprio dolore ai social, chiedendo anche di pregare per il ragazzo che adesso sta lottando per la vita in ospedale.

Il sindaco: “Immenso dolore”

Tra i messaggi di cordoglio, quello del sindaco Francesco Bondì: “L’Amministrazione Comunale di Trabia esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Ignazio, di soli 20 anni, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava fermo a un posto di controllo. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Ignazio, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo questo momento di immenso dolore. La nostra comunità si raccoglie in silenzio e nel ricordo”.