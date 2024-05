Il pullman della gita scolastica non è in regola: sostituito ‘in diretta’

I controlli e la scoperta

PALERMO- Stop della Polizia Stradale di Buonfornello ad un pullman che doveva accompagnare in gita gli alunni di alcune classi delle scuole di Campofelice di Roccella. Gli agenti controllando il mezzo hanno trovato alterato il cronotachigrafo e disposto che non potesse viaggiare.

Per i ragazzi in gita un po’ di attesa visto che il nuovo bus è dovuto giungere da San Cataldo. Controllando un altro autobus della stessa gita gli agenti hanno trovato nella cassetta del pronto soccorso alcuni farmaci scaduti ed hanno invitato l’autista a recarsi in farmacia ad acquistarne di nuovi.