Il sindaco di Favignana: “No ai tagli nei collegamenti con le Egadi”

L'allarme di Forgione

PALERMO – “Malgrado le diverse note di dissenso degli ultimi mesi sulla nuova rimodulazione degli orari dei mezzi veloci per le Isole Egadi, la società di navigazione Liberty Lines, con l’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, dal 1 gennaio 2023 farà entrare in vigore il piano dei nuovi orari previsto nell’ultimo bando. Tutto ciò comporterà alcuni tagli di corse rispetto alle attuali che, da tanti anni, rappresentano un consolidato sistema di servizio trasporti invernale per e da il nostro arcipelago”. Lo afferma il sindaco di Favignana, Francesco Forgione.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha scritto all’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e alla società Liberty Lines, chiedendo che “vista l’impossibilità di rimodulare un orario che garantisca tutte le esigenze degli isolani, dei lavoratori pendolari ecc. per i collegamenti con le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, non si condivideva la programmazione del nuovo orario invernale (bassa e media stagione) così come rimodulato”. Pur apprezzando l’iniziativa della compagnia di navigazione di cercare di “adattare” una nuova proposta a seguito dell’incomprensibile taglio ministeriale delle linee di orario invernale, riteniamo tale impostazione – conclude Forgione – non confacente alle esigenze della comunità delle isole Egadi”.