Il Team Krypton Motorsport impegnato in gara a Vallelunga

"Abbiamo sensazioni positive, possiamo fare bene"

CATANIA – La pausa estiva si è conclusa. Adesso è tempo di riaccendere i motori. I piloti del Team Krypton Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Daniele Cazzaniga hanno trascorso l’estate allenandosi duramente per farsi trovare pronti per la seconda parte di stagione. Sul tracciato capitolino, la squadra del Team Krypton Motorsport vuol gettarsi alle spalle le difficoltà riscontrate nelle prime uscite e dimostrare a tutti le proprie capacità.

Si corre nel Lazio, all’Autodromo “Piero Taruffi” – Vallelunga (Campagnano di Roma), si comincia nella giornata di venerdì con una sessione di prove libere della durata di un’ora in programma alle 16,05. Poi il programma prevede per il sabato il secondo turno di libere dalle 8,30 alle 9,30, cui seguiranno le tre sessioni di prove ufficiali (dalle 14,55 alle 16) che determineranno la griglia di partenza della gara di due ore in programma domenica.

Lo start della gara è previsto per le ore 15. “È stata un’estate di duri allenamenti – ha dichiarato Giuseppe Nicolosi -, non abbiamo in nessun momento interrotto la preparazione perché ci aspettiamo tanto dalla seconda parte di stagione. Abbiamo sensazioni positive, possiamo fare bene”.

Il Team sarà al via con la Porsche 991 GT3 Cup del Krypton Motorsport con serie ambizioni di puntare in alto. “Siamo concentrati sulla gara di Vallelunga – ha commentato Davide Di Benedetto – abbiamo rivisto le nostre precedenti uscite e abbiamo capito parecchie cose. Adesso siamo pronti e non vediamo l’ora di accendere i motori”.

“Proveniamo dal weekend del Mugello dove nonostante ci sia sfuggito di poco il podio Pro Am l’equipaggio ha acquisito grande fiducia e per questo in vista di Vallelunga siamo davvero carichi – ha commentato Daniele Cazzaniga – Io arrivo da 3 weekend di fila della Porsche Supercup e con l’ultimo a Monza il monomarca di fama mondiale è giunto al termine quindi non vedo l’ora di tornare in pista anche nel GT Italiano”.

La gara sarà trasmessa in diretta TV su Acisport TV (Sky 228) e in sintesi differita su Rai Sport, oltre che in diretta streaming sul sito del campionato (www.acisport.it/CIGT), sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube.