Il Teenage Dream, torna in Sicilia per il terzo anno consecutivo

Appuntamento al Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 24 luglio

BAGHERIA (PALERMO) – Il Teenage Dream, l’imperdibile festa anni 2000 a suon di hit di Disney Channel, a gran richiesta torna in Sicilia per il terzo anno consecutivo al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Pa) il 24 luglio 2026. I biglietti per l’evento, organizzato da GoMad Concerti, sono disponibili a partire da oggi nei circuiti abituali.

Teenage Dream è un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri, che ad oggi ha ospitato cantanti e attori del calibro di Laura Esquivel, Brenda Asnicar, Bart Johnson e le più famose band italiane del tempo come i Sonohra e gli Zero Assoluto!

Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e registra circa 200 date (per un totale di più di 550000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. È virale sui social con oltre 500 Milioni di visualizzazioni su TikTok (@teenagedreamparty) e più di 220mila followers su Instagram (@teenagedreamparty) raggiunti in pochi mesi.