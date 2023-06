Il TeLiMar ingaggia il nazionale statunitense Quinn Woodhead

"Voglio competere con le migliori squadre d'Europa"

3' DI LETTURA

PALERMO – Prende sempre più corpo il roster con il quale il TeLiMar Palermo affronterà la prossima stagione sportiva 2023/2024, in cui, oltre al Campionato di Serie A1 e la Coppa Italia, giocherà per il terzo anno consecutivo la LEN Euro Cup.

Il presidente Marcello Giliberti, ufficializzata la partenza alla volta di Brescia del salernitano Mario Del Basso, per ben quattro anni al club dell’Addaura, ha perfezionato repentinamente l’ingaggio del forte giovane nazionale statunitense polivalente Quinn C. Woodhead, da tempo nel mirino di coach Gu Baldineti. Il classe 2000 coniuga grande nuoto con un ottimo tiro e la capacità di poter ricoprire in acqua varie posizioni.

Quinn Woodhead, 194 cm per 103 chili, velocissimo nuotatore, ha iniziato a giocare per il Team USA fin dalle giovanili, con cui ha conquistato la medaglia d’Argento ai Giochi panamericani di Edmonton, in Canada, nel 2016 e, da capitano dell’Under 18, ha vinto l’Oro ai Giochi Panamericani di Lima, in Perù, nel 2017. L’anno successivo, sempre con l’U18 ha partecipato ai Mondiali di categoria in Ungheria. Nel 2019, passato all’Under 20, ha partecipato al Mondiale in Kuwait e ha ottenuto l’Argento alle Universiadi di Napoli.

Nel 2022, invece, con la Nazionale maggiore ha vinto la Coppa intercontinentale a Lima e ha sfidato Italia e Serbia ai Giochi di Dallas. Ha militato nel Campionato greco, giocando da gennaio 2023 nell’Athletic Nautical Club Glyfada, arrivato quinto nel Gruppo B nella prima fase della stagione, superando poi il round retrocessione, classificandosi al primo posto del girone eliminatorio. Quinn Woodhead è stato uno dei migliori marcatori della squadra.

LE DICHIARAZIONI

Quinn C. Woodhead, nuovo acquisto TeLiMar: “Sono entusiasta dell’opportunità, che ho colto al volo, di poter giocare per il TeLiMar e di poter ancora apprendere da uno dei migliori allenatori del mondo, Gu Baldineti. Ho intenzione di contribuire in ogni modo possibile per far sì che la mia nuova squadra costruisca ancora di più rispetto ai suoi recenti successi. Voglio migliorare ancora e competere con le migliori squadre d’Europa, orgoglioso di far parte del mio nuovo Club. Forza TeLiMar”.



Gu Baldineti, Tecnico TeLiMar: “Acquisto importante, questo di Quinn, perché si tratta di un giocatore giovane già pronto per il campionato di serie A1, ma con possibilità di ulteriore crescita. Ricopre il ruolo di centrale difensivo ma è dotato di un ottimo tiro e di un grande nuoto. Va a coprire il ruolo di Del Basso. Con il nostro palermitano Davide Occhione forma una coppia di giovani polivalenti molto forte”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Salutando l’amico salernitano accasatosi a Brescia Mario Del Basso e con la certezza – grazie allo straordinario quarto posto con il quale abbiamo concluso il nostro Campionato di Serie A1 – di partecipare, nella prossima stagione sportiva per il terzo anno consecutivo alla LEN Euro Cup, abbiamo ingaggiato questo dinamico pallanotista polivalente, fortemente voluto dal nostro straniero, nonché suo compagno di squadra nazionale USA, Johnny Hooper”.

“Quinn da un paio di anni, seppur molto giovane, stabilmente coinvolto nel giro della nazionale statunitense, è già ora un ottimo giocatore – prosegue il numero uno del club dell’Addaura -. Con il nostro coach Baldineti siamo sicuri di aver perfezionato un’ottima operazione, avendo deciso di puntare su di lui, perché siamo convinti che con noi potrà fare un ulteriore salto di qualità. È un pallanotista dinamico, capace di difendere bene e anche di attaccare di contromano. Insomma, è un giocatore duttile come quelli che il nostro tecnico desidera. Avremo modo, iniziando la preparazione il 23 agosto, di inserirlo nel gruppo facendogli metabolizzare gli schemi tecnico-tattici di coach Baldineti, per averlo già per fine settembre pronto per calarsi adeguatamente nella Coppa Italia e nel Campionato di Serie A1 italiano”.