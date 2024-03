Il vento sferza Palermo e provincia: super lavoro per i vigili del fuoco

Due muri pericolanti crollati in via Croce Rossa e via Conte Federico

PALERMO – Sono quindici gli interventi ancora in corso da arte dei vigili del fuoco. Il vento della scorsa notte ha sradicato alberi e pali della luce, scoperchiato coperture in lamiera, divelto cartelloni pubblicitari e abbattuto muri pericolanti come è accaduto in via Conte Federico e in via Croce Rossa. Alberi spezzati, muri crollati, tettoie volate via. Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo.

Le forti raffiche di vento che hanno flagellato anche il capoluogo siciliano nelle scorse ore, infatti, hanno causato danni in diverse zone della città, ma anche in provincia. I comuni interessati sono Palermo, Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. Nessuno è rimasto ferito.

Decine le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco

Decine le telefonate al centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto: diverse le richieste di intervento per alberi pericolanti, lamiere e tettoie divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti dalle raffiche di vento sino a 90-95 chilometri l’ora. Disagi anche alla circolazione stradale con il traffico in tilt sulla circonvallazione a causa di una porzione di guardrail finita sulla carreggiata. A San Martino, in via Pineta Antica e Cimitero case isolate a causa di un palo della luce caduto.

Danni e disagi anche all’aeroporto di Trapani-Birgi

Danni e disagi anche a Trapani dove l’aeroporto di Trapani-Birgi questa notte è stato colpito da un tornado con raffiche di vento fino a 150 km/h. Divelti diversi cartelloni della segnaletica verticale e alcune coperture dello scalo Vincenzo Florio. Ma per fortuna non si sono registrati voli cancellati in partenza o in arrivo grazie al calo dell’intensità del vento alle prime luci dell’alba.

Il personale della società di gestione Airgest, insieme a vigili del fuoco e polizia, da stamattina sta cercando di riportare lo scalo alla normalità organizzando percorsi in sicurezza per i passeggeri in transito. Poi inizierà la conta dei danni. Ma per fortuna nessuno si è fatto male.