Il vento soffia forte anche nel Messinese: alberi e cornicioni caduti

MESSINA – Disagi per il forte vento in provincia di Messina. Raffiche che hanno raggiunto punte superiori a 60 nodi stanno sferzando Sant’Agata, Capo d’Orlando e il resto della provincia tirrenica. Alcune strade sono bloccate per la caduta di alberi, rami e cornicioni.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono al lavoro sulla Statale 113, nei pressi della contrada San Martino, per liberare l’arteria da un tronco abbattuto dal vento. Danni anche al Palacultura di via del Fanciullo a Capo d’Orlando, dove il vento ha sradicato i pluviali del tetto di cui uno ancora penzola sul retro. Caduti alberi anche a Messina. Eolie isolate, treni fermi, autostrada chiusa da Brolo a Torrenova.

Apprensione alle Eolie

Sono ore di apprensione nelle Eolie, dove il moto ondoso è aumentato sensibilmente investendo le strutture portuali e le strade a ridosso della costa. A Vulcano i marosi hanno letteralmente distrutto il cantiere installato per la costruzione del nuovo approdo aliscafi e danneggiato la struttura portuale esistente. Danni anche all’approdo di Alicudi. A Lipari il mare in tempesta, con onde alte, oltre al porto di Sottomonastero, ha invaso ampie parti di Marina Lunga, spingendosi in prossimità delle case. L’arteria stradale è stata chiusa al transito delle auto, così come un’ampia parte della via Marina Garibaldi di Canneto: la presenza di acqua salmastra, pietresco e detriti ha fatto optare per questa soluzione, con gli inevitabili disagi. Analogo provvedimento è stato preso dal sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia per il lungomare. A Lingua, nello stesso Comune, i pescatori, tra non poche difficoltà, stanno cercando di mettere al riparo le imbarcazioni.