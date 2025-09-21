 Il vescovo di Noto: "Le chiese non sono set cinematografici"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il vescovo di Noto: “Le chiese non sono set cinematografici”

Il messaggio ai sacerdoti della diocesi
LA LETTERA
di
1 min di lettura

NOTO (SIRACUSA) – La chiesa non è “un set cinematografico” o “un orto botanico” e “va trattata con dovuto rispetto”. Non fa tanti giri di parole il vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, nella lettera a tutti i sacerdoti della diocesi in cui chiede di celebrare i matrimoni rispettando la sobrietà degli “spazi sacri”.

Chiede ai parroci anche di controllare i canti che gli sposi hanno scelto per il loro rito di matrimonio.
“La nostra Curia non intende autorizzare eventi che arrecano nocumento alla dignità della liturgia”, indica il vescovo.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI