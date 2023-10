Il video con Apostolico: “Il carabiniere non ha mai confessato nulla”

Il sindacato dell'Arma difende il collega. Molteni: "Ha ritrattato"

1' DI LETTURA

CATANIA – “Non è vero quanto sostenuto oggi dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni: il carabiniere non ha mai confessato ai suoi di aver girato e diffuso il video che mostrava la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione a Catania. Né, dunque, avrebbe potuto ritrattare”. Lo afferma il segretario generale del Sim Carabinieri, Antonio Serpi. Il sindacato sta fornendo assistenza legale al militare. “È stato creato un grave danno al carabiniere e qualcuno ne dovrà rispondere, è stato messo in mezzo per una chiacchiera da bar”, aggiunge Serpi.

Le parole di Molteni: “Il militare ha ritrattato”

La precisazione del Sim arriva dopo le parole del sottosegretario Nicola Molteni, che in commissione Affari Istituzionali della Camera ha così riferito: “Il 6 ottobre scorso – racconta – un militare ha riferito al suo superiore di avere effettuato alcune videoriprese della manifestazione” del 25 agosto 2018 al molo di Catania “e di aver diffuso uno dei filmati che riprendeva il magistrato. Il militare ha successivamente ritrattato le proprie affermazioni – continua Molteni – e nei suoi confronti sono in corso accertamenti finalizzati alla valutazione della rilevanza disciplinare della sua condotta. Dell’accaduto è stata informata la procura di Catania anche al fine di valutare ogni ulteriore aspetto della vicenda”.