Il voto a Messina, dopo 48 ore scrutini ancora in corso

Convocati i presidenti di seggio

A 48 ore dall’inizio la verifica delle schede nelle sezioni per le comunali messinesi non è ancora terminata. Sul sito comunale è scritto che sono state scrutinate 181 sezioni su 253. In 72 o 73 sezioni i conti nei verbali dei seggi, che riguardano il computo tra votanti e voti, non tornano. Sono stati convocati i presidenti di seggio che dovranno ricontrollare i conti che hanno effettuato durante la lunga maratona elettorale.

I tempi rischiano di essere lunghi

I tempi soprattutto per l’elezione dei consiglieri comunali rischiano dunque di essere particolarmente lunghi. Si è insediato intanto questa mattina alle nove il seggio unico centrale che dovrà verificare l’esito delle elezioni amministrative per la carica di sindaco e dei consiglieri presieduto dal giudice Corrado Bonanzinga. Questo collegio oggi si occuperà esclusivamente della elezione del sindaco.