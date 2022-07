Immigrazione, Schifani: “No a toni scomposti su Micciché”

L'ex presidente del Senato replica al leghista Alessandro Pagano.

ROMA – “Il contrasto all’immigrazione clandestina è, da sempre, una delle priorità dell’azione politica di Forza Italia. Non a caso, durante i governi Berlusconi, si è lavorato sul primo pilastro di qualsiasi politica migratoria che voglia dirsi seria ed efficace: l’accordo con i paesi di partenza per impedire che salpino le navi dei trafficanti di esseri umani, a fronte dell’ingiustificata e ingiustificabile assenza ed insensibilità dell’Europa sul tema. Ecco perché le odierne prese di posizione di un parlamentare della Lega nei confronti del presidente Gianfranco Miccichè appaiono fuori dalle righe e mi auguro che non si ripetano più”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani commentando le polemiche sulle dichiarazioni del presidente dell’Assemblea regionale siciliana durante l’inaugurazione della mostra “Golden Calf” di Ryan Mendoza a Palazzo dei Normanni.

“In una coalizione si possono avere visioni parzialmente diverse su alcuni temi, ma non si deve mai abbandonare la compostezza del linguaggio né si può perdere di vista che il nostro avversario politico è la sinistra”, conclude.